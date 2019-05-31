Керченский кризис и трибунал: Решение по украинским морякам лишь часть процесса. Новости

Решение Морского трибунала ООН по украинским морякам лишь часть процесса рассмотрения иска Украины против России о ситуации в Черном и Азовском морях. Об этом рассказал адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов.

«Морской трибунал ООН по морскому праву рассматривает споры, связанные с применением Конвенции ООН по морскому праву. Это основополагающий документ, который регулирует взаимодействие государств в сфере мореходства, морских перевозок и любых правоотношений, которые возникают на море, в том числе в определении границ на море», – сказал он.

Юрист отметил, что Морской трибунал ООН был создан в начале 1990-х годов и рассмотрел немного дел. «Дело Украины против Российской Федерации – 26-е дело в истории этого трибунала. В нем судьи от разных стран мира, там представлен судья от Украины, от РФ в том числе», – сообщил Полозов

«То, решение трибунала, которое было принято 25 мая – это собственно не рассмотрение дела по существу. Это предварительная срочная мера, которую трибунал принял в обеспечение рассмотрения основного дела по иску Украины», – продолжил адвокат.

По его словам, основное судебное дело по иску Украины к России, которое рассматривает Морской трибунал ООН, касается Керченского пролива, вопроса иммунитета военных судов. «По Конвенции ООН по морскому праву, все военные суда любого государства обладают безусловным иммунитетом – их нельзя досматривать, их нельзя останавливать и, естественно, их и членов экипажей нельзя захватывать, потому что фактически это означает нарушение суверенитета страны», – пояснил Полозов.

«Поскольку российские власти 25 ноября 2018 года захватили три военных судна Украины и 24 члена экипажа этих суден, украинские власти поставили вопрос перед трибуналом о применении срочных мер, а именно – обязать РФ незамедлительно вернуть захваченные корабли и членов экипажей», – добавил адвокат.

Как сообщалось ранее, Международный трибунал по морскому праву обязал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине захваченные суда. Москва нервно отреагировала на это решение. В МИД Украины заявили, что рассчитывают на скорейшее выполнение Россией решения Международного трибунала ООН по морскому праву, согласно которому Москва обязана освободить три украинских корабля и 24 моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. При этом, 27 мая российский суд продлил арест украинским морякам.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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