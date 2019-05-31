Ограничение движения для грузовиков: Перечень площадок отстоя транспорта на Луганщине. Новости

На автодорогах Луганщины с 1 июня вводится сезонное ограничение движения для грузовиков. Ограничения действуют с 1 июня 2019 года с 10:00 до 22:00, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

В пресс-службе приводят перечень площадок отстоя транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования в случае возникновении ограничений в движении и других ситуаций:

автодорога Н-21 Старобельск – Луганск – Хрустальный – Макеевка – Донецк, места – 2 км + 400 слева, 18 км + 724 слева, 40 км + 780 справа (АЗС), 41 км + 150 справа, 60 км + 921 слева;

автодорога Н-26 Чугуев – Меловое, места – 143 км + 625 слева, 158 км + 150 слева, 165 км + 750 слева (кафе), 180 км + 030 слева, 201 км + 800 справа, 229 км + 000 слева, 254 км + 300 справа (пункт питания), 297 км + 100 справа;

автодорога Р-22 КПП «Красная Таловка» – Луганск, места – 0 км + 200 слева (пункт питания), 34 км + 300 справа (магазин), 40 км + 950 слева (АЗС, магазин)

автодорога Р-66 КПП «Демино-Александровка» – Сватово – Лисичанск – Луганск, места – 24 км + 500 справа, 64 км + 090 справа (кафе), 132 км + 200 справа, 187 км + 900 справа.

«Служба автомобильных дорог в Луганской области призывает перевозчиков и водителей с ответственностью отнестись к установленному ограничению движения, основной целью которого является сохранение автодорог. Ведь под воздействием динамических нагрузок при повышенной температуре воздуха конструкция дорожной одежды может резко терять несущую способность, что приведет к ухудшению безопасных и комфортных условий движения по автодорогам Луганщины», – отметили в пресс-службе.

В Луганской ОГА также отметили, что ограничение движения не распространяются на транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки, перевозка скоропортящихся грузов и грузов, используемых при ликвидации стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.

«Режим временного ограничения движения некоторых видов грузовых транспортных средств в жаркое время суток вводится в соответствии с законами Украины "О дорожном движении" и "Об автомобильных дорогах", постановлением Кабинета Министров Украины от 30.03.1994 г. № 198 "Об утверждении Единых правил ремонта и содержания автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, правил пользования ими и охраны" и от 27.06.2007 г. № 879 "О мерах по сохранению автомобильных дорог общего пользования", поручением и.о. председателя Укравтодора от 26.04.2019 г. № 82-ОД», – добавили в облгосадминистрации.