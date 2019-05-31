На Луганщине озвучили количество детей со статусом пострадавших из-за боевых действий. Новости

На Луганщине 9509 детей получили статус пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

В пресс-службе напомнили, что Постановлением Кабинета министров Украины от 5 апреля 2017 № 268 «Об утверждении Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов» определены условия и основания предоставления соответствующего статуса.

В службы по делам детей Луганской области обратились за получением статуса 17 737 человек, из которых 9 509 получили соответствующий статус, документы еще 8 228 находятся в работе, 287 лицам отказано. 9 502 ребенка получили статус по фактам психологического насилия в связи с проживанием / пребыванием в условиях военных действий, вооруженных конфликтов, временной оккупации. 7 детей получили ранения, контузию, увечье.

Наиболее активно эта работа проводится в Попаснянском районе (2079 детей) и в Лисичанске (1482 детей).

Потенциально этот статус могут получить следующие категории:

дети, проживающие на подконтрольной украинским властям территории Луганской области. В том числе в населенных пунктах, включенных в перечень населенных пунктов, расположенных на линии разграничения;

дети военнослужащих, погибших во время участия в антитеррористической операции (операции Объединенных сил), защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, или родители которых умерли вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районах проведения АТО (ООС);

дети, которые сейчас проживают на неподконтрольной Украине территории;

внутренне перемещенные дети.

Как рассказали в пресс-службе, в Луганской области учтены 21 366 детей-переселенцев. Наибольшее количество детей-ВПЛ сосредоточено в Старобельском районе (3940 детей), Северодонецке (2577), Беловодском районе (2397), Лисичанске (1796), Новоайдарском (1594), Марковском (1489), Станично-Луганском (1234), Новопсковском (1055 ) районах. В других районах количество детей данной категории – менее 1000 человек.

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