На Луганщине прошло ВНО по физике. Новости

На двух пунктах тестирования в Северодонецке (Луганская обл.) состоялось внешнее независимое оценивание (ВНО) знаний выпускников по физике. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Сертификационная работа содержала 38 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 60. На выполнение работы было отведено 180 минут.

«Для прохождения ВНО зарегистрировался 371 абитуриент, 327 из которых (88,1%) явились на пункты тестирования. Проведение процедуры внешнего независимого оценивания обеспечивали 62 педагогических работника. К сожалению, для одного участника ВНО тестирование завершилось досрочно из-за обнаружения у него персоналом пункта дополнительных материалов, что строго запрещено правилами проведения внешнего независимого оценивания», – рассказали в пресс-службе.