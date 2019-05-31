В Лисичанске благоустроили городской пляж. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) в преддверии лета взялись за восстановление пляжа, который несколько десятков лет был в запущенном виде. Представители городских властей вместе с местными предпринимателями организовали расчистку территории для пляжа, подвоз песка и расчистку реки Беленькая.

В планах – установка нескольких туалетов, контейнеров для мусора и ярких навесов от солнца. Несмотря на то, что массовый пляжный сезон в Лисичанске еще не открывали, те, кто приходит на этот пляж сегодня, сразу замечают позитивные изменения.

«Сегодня первый раз посетив этот пляж, я осталась с такими довольными впечатлениями. Сюда все будут приходить», – отметила жительница Лисичанска Ирина.

Юные посетительницы пляжа также довольны изменениями. Говорят, что теперь здесь все аккуратно и красиво, а в чистой воде купаться приятнее.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Эспрессо.ТВ»

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