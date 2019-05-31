В России отреагировали на подготовку Украины к переговорам в «Нормандском формате». Новости

Продолжение обсуждения урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе в «Нормандском формате» необходимо, но есть нюансы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет российское агентство «ТАСС».

«После того, как на Украине появился новый президент, снова активно возобновилось обсуждение проблематики невыполненных Минских договоренностей. И, конечно, есть необходимость продолжить обсуждения и в "Нормандском формате"», – сказал он.

По его словам, «чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась, необходимо, чтобы созрели соответствующие условия». «Необходимо, чтобы было понимание относительно готовности украинской стороны идти на выполнение Минских договоренностей, идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик – все это требует дальнейшего прояснения», – заявил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что в Кремле известно о контактах президента Украины Владимира Зеленского с министрами иностранных дел Германии и Франции и эта тематика обсуждалась, «но каких-то конкретных прикидок [по встрече в "Нормандском формате"] пока нет».

Как сообщалось ранее, по мнению заместителя министра иностранных дел Украины Елены Зеркаль, встреча в «Нормандском формате» по Донбассу состоится не раньше осени из-за политической турбулентности в Украине, связанной с парламентскими выборами. Секретарь СНБО Украины рассказал, будут ли прямые переговоры с Россией по Донбассу, и какую позицию сейчас занимают украинские власти, а также спрогнозировал встречу в «Нормандском формате» в середине июля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня с рабочим визитом посетит институты Европейского Союза и НАТО в Брюсселе (Бельгия). Это его первый официальный зарубежный визит на должности главы государства. Также Владимир Зеленский уже переговорил с главами МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Гайко Маасом об активизации переговоров по Донбассу.

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