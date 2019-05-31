Рабочая группа МВД Украины возобновила работу по обеспечению избирательного процесса . Новости

Все органы исполнительной власти, находящиеся под координацией министра внутренних дел, приступили к выполнению своих задач по обеспечению избирательного процесса в Украине. Об этом сегодня, 31 мая, на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Рабочая группа МВД возобновила свою работу по обеспечению избирательного процесса и тесное сотрудничество с партнерами: Центральной избирательной комиссией и Гражданской сетью “Опора”», – написал он.

«Призываю всех кандидатов проводить избирательную кампанию в строгом соответствии с законом, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с МВД в части обеспечения общественной безопасности. Демократия – это прежде всего безупречная процедура! МВД готово ее обеспечить», – заявил Аваков.

Министр МВД Украины подчеркнул, что правоохранители обеспечат законные, честные и прозрачные парламентские выборы, легитимность результатов, а также безопасность участников и избирателей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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