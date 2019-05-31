На Донбассе введен контроль качества работ по разминированию. Новости

Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества объявил о начале контроля качества разминирования на востоке Украины. Координационная группа противоминной деятельности будет осуществлять контроль проведенных работ на 27 участках Донецкой и Луганской областей. Деятельность будет осуществляться на основании закона о разминировании на Донбассе. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Начальник группы координации противоминной деятельности Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества Олег Генбарский отметил, что они как бенефициары проекта имеют соглашения с неправительственными организациями, которые осуществляют гуманитарное разминирование на определенных территориях. «Отныне будет осуществляться контроль качества проведенных работ, а после этого будет составлен акт о том, что участки являются безопасными или опасными для ведения той или иной деятельности, и они будут переданы в пользование», – сказал он.

Работы по гуманитарному разминированию на Донбассе, как напомнили в пресс-службе, уже третий год подряд проводят международные неправительственные организации: HALO Trust, Датская группа по разминированию, Швейцарский фонд противоминной деятельности. Специалистам уже удалось очистить 378 гектаров территории и выявить более тысячи взрывоопасных предметов.

При этом, по словам директора Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОГА Игоря Бойко, подозрительных и опасных участков в области остается еще много. «Есть множество территорий, загрязненных взрывоопасными предметами. В ближайшее время совместно с организациями по гуманитарному разминированию планируем провести разминирование на 9 участках Славянского района, 2 – Бахмутского, и по одному в Лиманском и Никольском районах. Очень важно, что теперь именно государство будет осуществлять контроль качества разминирования и предоставлять соответствующие документы», – отметил руководитель департамента.

Контроль качества будет проводиться по национальному стандарту в области противоминной деятельности. Он разработан Министерством обороны совместно с ОБСЕ, ПРООН и ведущими европейскими органами гуманитарного разминирования. Определенные территории повторно обследуют и передадут в пользование как безопасные для использования.

Планируется, что работы по повторному разминированию начнутся 3 июня с поселка Красный Деркул на Луганщине. В дальнейшем заседания координационной группы противоминной деятельности планируется проводить регулярно.

Напомним, что в Украине вступил в силу закон о разминировании Донбасса. Сколько понадобится времени, чтобы полностью разминировать Донбасс, пока не знает никто. Также сообщалось, что в Украине появилась информационная карта территорий Донбасса, загрязненных минами и взрывоопасными остатками войны.

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