В зоне ООС военные соревновались в скоростной стрельбе (Видео). Новости

В районе проведения операции Объединенных сил прошли соревнования по скоростной (темповой) стрельбе. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Чемпионат десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины проводился на базе отдельной аэромобильной бригады в районе проведения операции Объединенных сил. В соревнованиях приняли участие шесть команд. В программу соревнований входили упражнения по скоростной стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Также военнослужащие соревновались в выполнении упражнения АК-3 на меткость.

Военные демонстрировали скоростную стрельбу из пистолета с переносом огня, из автомата Калашникова стреляли из положения лежа, с колена и стоя.

По результатам соревнований чемпионом по скоростной стрельбе среди военных частей десантно-штурмовых войск стала команда 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, второе место заняла команда 81-й отдельной аэромобильной бригады, третье – команда 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

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