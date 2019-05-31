На Донетчине и. о. ректора вуза премировал себя на более 165 тыс. грн. Новости

На Донетчине должностному лицу одного из высших учебных заведений сообщено о подозрении в выписке себе премий на общую сумму более 165 тыс. грн. об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, мужчину подозревают в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

«В течение 2017-2018 годов 45-летний чиновник, будучи доцентом кафедры и исполняющим обязанности ректора, безосновательно, без наличия соответствующих приказов Департамента образования и науки Донецкой облгосадминистрации, выдавал бухгалтерии образовательного учреждения приказы о собственном премировании», – говорится в сообщении.

«Вследствие указанных противоправных действий государству нанесен материальный ущерб на сумму более 165 тыс. грн. В настоящее время досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается», – добавили в прокуратуре.