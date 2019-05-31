В ГБР заявили о задержании сотрудника СБУ на Донетчине. Новости

На Донетчине Государственное бюро расследований (ГБР) задержало сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) при попытке сбыта партии наркотиков. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба ГБР.

Сообщается, что правоохранители расследуют факты сбыта наркотического вещества сотрудником регионального органа Службы безопасности Украины.

«По предварительной информации, сотрудник одного из подразделений СБУ, которое дислоцируется в Донецкой области, привлекая к своей противоправной деятельности гражданское лицо, неоднократно поставлял наркотическое средство наркозависимым местным жителям», – сообщили в пресс-службе.

В ГБР также проинформировали, что в рамках начатого уголовного производства следователи территориального управления ГБР «задокументировали факты продажи вещества растительного происхождения зеленого цвета».

«По заключению экспертизы вещество, которое продавал правоохранитель, является особо опасным наркотическим средством – каннабисом. 30 мая 2019 года при попытке сбыта очередной партии наркотиков правоохранитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественные доказательства изъяты», – проинформировали в пресс-службе.

В настоящее время продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании ему меры пресечения. В случае доказательства вины сотрудника СБУ ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.