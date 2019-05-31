Едва не погибли четверо детей: В «ДНР» сообщили о двух резонансных пожарах. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки произошло два масштабных пожара. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Первый пожар произошел 30 мая в квартире на 3-м этаже 9-этажного дома в Горняцком районе Макеевки. Как утверждают в «ДНР», сотрудники «МЧС» шанцевым инструментом открыли входную дверь, в задымленной квартире обнаружили 2-х детей и вынесли их на свежий воздух. Дети 2012 года рождения и 2015 года рождения направлены в лечебное учреждение под наблюдение.

«Пожаром уничтожены на балконе квартиры вещи б/у на площади 3 кв. м, повреждены балконный дверной блок, оконный блок, телевизор, закопчены стены на площади 12 кв. м. Причина пожара устанавливается», – уверяют в «МЧС».

В тот же день произошел пожар на лоджии квартиры на 4-м этаже 9-этажного дома по ул. Емченко в Дебальцево.

«Спасатели ГПСО г. Дебальцево, в ходе тушения пожара, вывели на свежий воздух из задымленного подъезда дома шесть человек, из них двое детей (1957, 1959, 2008, 2010, 1956, 1973 годов рождения). Пожаром уничтожены 3 оконных блока, 1 дверной блок, вещи и мебель б/у, обшивка лоджии по всей площади (30 кв. м). Причина пожара устанавливается», – утверждают в «МЧС».

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