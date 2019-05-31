«Здоровое сердце»: Как получить помощь в рамках проекта. Новости

Фонд Рината Ахметова продолжает оказывать помощь в рамках проекта «Здоровое сердце». Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Фонда.

Маленькая София Колесниченко из Бахмута этой осенью собирается идти в первый класс. Девочка растет активным ребенком и увлекается спортом. Однако ее жизнь оказалась под угрозой из-за недуга, неожиданно для родных обнаруженного врачами.

«Дочка хотела заниматься в секции карате, для чего понадобилась медицинская справка. Во время обследования педиатр обратила внимание на шумы в сердце Софии и дала направление к кардиологу. После УЗИ врач поставил диагноз: открытый артериальный проток. Другими словами, порок сердца», – рассказала Дина Григорьевна, мама ребенка.

Известие буквально шокировало родителей, ведь София практически не болела, только частая одышка беспокоила ее. Но это связывали с гиперактивностью девочки. Поэтому семья приняла решение провести полное обследование в клинике «Охматдет». Столичные специалисты подтвердили первоначальный диагноз и посоветовали установить специальный имплант – окклюдер, который закрывает порок. Его стоимость для родителей оказалась неподъемной, а проводить операцию полостным методом было слишком рискованно. Тогда семья Колесниченко обратились в Фонд Рината Ахметова. В рамках проекта «Здоровое сердце» Софии установили окклюдер.

«Большое спасибо Фонду и лично Ринату Ахметову! Он не только спас сердце дочки, но и ее мечту о спортивной карьере», – поблагодарила Дина Григорьевна.

Получить помощь по проекту «Здоровое сердце» могут дети от новорожденных до 18 лет с регистрацией в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях из семей, относящихся к малообеспеченным и социально незащищенным категориям: семьи, воспитывающие детей-сирот, детей под опекой; детские дома семейного типа; многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет; родители-одиночки или вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет; семьи в сложных жизненных обстоятельствах.

Более подробная информация – на горячей линии Фонда Рината Ахметова 0800 509 001.