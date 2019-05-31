На Луганщине жилье получили 62 ребенка-сироты. Новости

В Луганской области на квартирном учете сейчас находятся 111 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, а также 258 человек из их числа. За минувший год жильем обеспечены 62 ребенка-сироты. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА).

«Из общего количества детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Луганской области имеют жилье на праве пользования 755 детей, имеют жилье на праве собственности 138 детей, не имеют собственного жилья 566 детей», – сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в течение 2018 года за счет местных и государственного бюджетов были обеспечены жильем 62 ребенка-сироты, лишенных родительской опеки и лица из их числа.

Так, в Лисичанске получили жилье за счет средств местного бюджета 5 человек из числа детей-сирот. Кроме того, Белокуракинским поселковым советом за средства местного бюджета приобретен жилой дом для одного ребенка-сироты. Также, Троицким поселковым советом проведен ремонт жилого помещения, которое на праве собственности принадлежит ребенку-сироте.

«Согласно Порядку и условиям предоставления в 2018 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам в области приобретено 5 жилых домов, 50 квартир и 1 детский дом семейного типа для обеспечения жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки и лиц из их числа», – добавили в пресс-службе обладминистрации.

Читайте также: