В Донецкой области запретили движение по разрушенному мосту. Новости

В Донецкой области из-за разрушения моста на автомобильной дороге общего пользования местного значения Бахмут – Клещеевка – Андреевка запрещено движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации.

«В связи с разрушением моста на км 2 + 770 автомобильной дороги общего пользования местного значения С050303 Бахмут – Клещеевка – Андреевка департаментом развития базовых отраслей промышленности облгосадминистрации совместно с управлением Укртрансбезопасности в Донецкой области, согласно приказу № 500-19/од, принято решение о запрете с 22 мая 2019 года движения транспортных средств и других самоходных машин и механизмов на мосту на период восстановления его физико-технических характеристик», – говорится в сообщении.