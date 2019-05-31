На Донетчине задержали жителя Кураховки за участие в НВФ «ДНР». Новости

В Донецкой области полиция задержала бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Чтобы избежать уголовной ответственности за преступление, 53-летний житель Кураховки вступил в ряды НВФ. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, в июне 2014 года житель Кураховки совершил преступление, а чтобы не понести ответственность перед законом, решил скрыться на неподконтрольной украинским властям территории. Там он увидел агитационную палатку и сразу вступил в ряды НВФ. Новобранца направили в подразделение «Кальмиус», расположившееся в административном здании города Кировское. Получив позывной «Кот», он начал осваивать навыки обращения с оружием.

Уже через 4 дня мужчине выдали военную форму, автомат с патронами и отправили дежурить на блокпост возле села Ждановка. В его обязанности входила проверка автотранспорта и документов граждан.

«К концу августа 2014 года мужчина продолжал принимать участие в НВФ, но вскоре разочаровался в идеологии террористов и вернулся домой. Понимая, что ему грозит ответственность, правонарушитель скрывался. Но благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям, правоохранители задержали бывшего боевика», – говорится в сообщении.

В отношении экс-участника НВФ открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 260 «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований» УК Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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