Ситуация в пунктах пропуска днем 31 мая. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 31 мая, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Виктор: «12:55. Никитовка пусто в обе стороны»;

Кристина: «13:09. Никитовка – в сторону Украины пеших человек 20».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Александр: «10:50. В Марьинке в Донецк – авто на проверку, пеших – один автобус»;

Александр: «11:51. "Каргилл" в Украину 5 авто»;

«Се»: «12:07. "Каргилл" в сторону Курахово. Опять много машин. Какая то задержка»;

Андрей: «12:35 из Украины в Донецк стою 5. Льготы нет, пока. Еще 5 – 7 за мной. "Каргилл"»;

Александр: «12:55. "Каргилл" и Марьинка проехали за 1 час»;

Виталий: «13:15. "Каргилл" и Марьинка полчаса назад практически пусто»;

«Serafim»: «14:01. "Каргилл" в Украину 20 машин»;

Александр: «14:32. Стою на "Каргилле". 9-ый в очереди. В сторону Украины. Марьинка в Курахово нет машин. Проезд свободный».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Юлия: «12:25. В Еленовке очередей практически нет в обе стороны, но медленно на самом посту, очень тщательно смотрят багаж. В Новотроицкое машин 20-30»;

Юлия: «12:38. В Новотроицком в сторону Донецка пару часов назад было около 30 машин».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Натали: «11:27. Приехали на ДНР 8:25, с украинского выехали в 10:00»;

Максим: «11:53. Пищевик в Донецк 17 машин»;

Максим: «13:07. Октябрь в Донецк никого»;

Нина: «13:33. Гнутово проехали за час, все в одну очередь».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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