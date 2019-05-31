В «Л-ДНР»: Среди участников НВФ растет число больных опасными заболеваниями. Новости

На неподконтрольной Украине части Донбасса в рядах участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) растет уровень заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Командование скрывает информацию об ухудшении эпидемиологической обстановки. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Так, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, среди участников НВФ продолжает расти уровень заболеваемости личного состава инфекционными и вирусными заболеваниями.

«В частности, с начала мая с. г. в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации резко увеличилось количество военнослужащих, больных различными формами туберкулеза и ВИЧ-инфицированных. Большинство носителей указанных заболеваний – это военнослужащие, призванные в текущем году в результате осуществления российским командованием упрощенной процедуры медицинского обследования призывников, в т. ч. мужчин, которые были освобождены из мест лишения свободы», – говорится в сообщении.

В то же время, добавили в Минобороны, неудовлетворительное состояние медицинского обеспечения участников НВФ приводит к выявлению инфицированных на поздних стадиях и распространению инфекционных заболеваний.

Также уточняется, что командование НВФ скрывает информацию об ухудшении эпидемиологической обстановки. Выявленных больных увольняют с военной «службы» без предоставления возможности лечиться в военных медучреждениях.