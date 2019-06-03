Выезд ребенка за границу: Когда нужно нотариально заверять согласие родителей (Инфографика). Новости

Нотариальная палата Украины по случаю начала школьных каникул подготовила инфографики, в которой разъясняется необходимость нотариального удостоверения заявления о согласии родителей в случае выезда ребенка за границу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, выезд ребенка за границу до 16-летнего возраста возможен:

в сопровождении одного из родителей : необходимо нотариально заверенное заявление о согласии второго родителя;

: необходимо нотариально заверенное заявление о согласии второго родителя; без сопровождения родителей : необходимо нотариально заверенное заявление о согласии обоих родителей (общее в одном документе или отдельные заявления);

: необходимо нотариально заверенное заявление о согласии обоих родителей (общее в одном документе или отдельные заявления); в составе группы детей : согласие структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения (по месту проживания детей), в отдельных случаях необходимо согласие Минсоцполитики;

без нотариально удостоверенного заявления о согласии другого из родителей.

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Напомним, в Украине 28 августа 2018 года вступили в силу изменения в законодательство, которыми усовершенствован порядок вывоза детей за границу. Тому из родителей, кто содержит ребенка, больше не нужно получать разрешение на выезд за границу от второго родителя, если тот не платит алименты.

Как ранее сообщалось, за нарушение месячного срока пребывания ребенка за пределами Украины, в случае самостоятельного вывоза ребенка за границу с одним из родителей, предусмотрен штраф в размере от 1 700 до 3 400 грн.

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