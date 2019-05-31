Социальные выплаты переселенцам: В Беловодске комиссия приняла решения. Новости

В Беловодске (Луганская обл.) сегодня, 31 мая, состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Беловодской районной государственной администрации.

По информации горсовета, на заседании были рассмотрены 89 заявлений:

67 заявлений внутренне перемещенных лиц, претендующих на назначение пенсии;

14 заявлений для назначения ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно неподконтрольной украинским властям территории и районов проведения АТО (ООС);

8 заявлений для назначения страховых выплат.

Как уточняется, подробно рассмотрев каждое дело, комиссия большинством голосов приняла решение о назначении 85 лицам социальных выплат. Также, было отказано 2 лицам в назначении пенсии из-за их отсутствия по фактическому месту жительства.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров Украины, касающиеся проверки наличия ВПЛ по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.