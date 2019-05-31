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Хомчак обсудил с сенатором США ситуацию в зоне ООС. Новости

Хомчак обсудил с сенатором США ситуацию в зоне ООС

31.05.19 16:37dnews.dn.uaНовости

Фото: Минобороны Украины

Глава Генерального штаба Руслан Хомчак обсудил с сенатором США Робертом Джонсоном Портманом ситуацию с безопасностью в районе ООС. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе встречи стороны обсудили безопасность в Украине и на ее границах, актуальную информацию о вызовах и угрозах в районе проведения операции Объединенных сил, отметили в Минобороны.

Хомчак поблагодарил США за последовательную поддержку Украины в противодействии агрессии со стороны Российской Федерации.

«Представители иностранной делегации посетили Зал памяти защитников Украины, где почтили память военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые погибли за независимость и территориальную целостность Украины», – говорится в сообщении Минобороны.

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