ФК «Заря» объявила об уходе Вернидуба с поста главного тренера. Новости

Футбольный клуб «Заря» объявил об отставке главного тренера команды Юрия Вернидуба. Решение о взаимном расторжении контракта было принято после разговора экс-наставника с президентом клуба Евгением Геллером, сообщает пресс-служба «Зари».

Напомним, в ноябре 2011-го года Юрий Вернидуб стал исполняющим обязанности главного тренера «Зари», а со 2 мая 2012-го года по настоящий момент был главным тренером команды.

За время пребывания в «Заре» Юрия Вернидуба команда достигла ранее небывалых высот. Клуб играл в групповом этапе Лиги Европы, был участником финала Кубка Украины, завоевал бронзовые медали чемпионата.

«Заря» завершила сезон поражением от «Мариуполя» (1:3), что не позволило команде сохранить четвертое место в турнирной таблице чемпионата Украины.