На побережье Азовского моря на патрулирование заступила водная полиция. Новости

Водная полиция начала работу в Донецкой области. Сто километров береговой линии на специально оборудованном катере патрулируют круглосуточно правоохранители. Главная их задача – задержание браконьеров и нарушителей. Впрочем, с началом туристического сезона работы правоохранителям добавляют и отдыхающие, передает «5 канал».

Дмитрий Марчук – новичок в водной полиции. Еще несколько дней назад он был помощником участкового, сейчас ищет рыбных браконьеров. Признается – такая работа нравится больше.

«Я прохожу курс молодого бойца сейчас. Знакомлюсь – для меня это все новинка – пауки, сетки и т. д., сленг морской», – рассказывает сотрудник мариупольский водной полиции.

Проверка частных маломерных плавсредств, борьба с браконьерами и охрана общественного порядка на воде – это обязанности водных патрульных. Зона их ответственности – до трех километров от берега.

Борьба с браконьерством – ключевая задача водной полиции. Однако с началом туристического сезона работы правоохранителям добавляют и отдыхающие, которых иногда приходится спасать из-за пренебрежения правилами элементарной техники безопасности.

«В состоянии алкогольного опьянения на катерах катаются часто, люди отдыхают на яхтах, не слушают командира яхты. И кто на яхте старший, он вызывает водную полицию, мы приходим и разбираемся, что случилось и как», – объясняет Антон Шимшура.

Патрульные тесно сотрудничают со спасателями.

«Спасатели аварийно-водолазной службы могут только работать по факту, оказывать помощь в спасении. Поэтому, если необходимо выполнять превентивные меры, и мы делаем предупреждения отдыхающим. Если на замечания спасателей не реагируют, мы по рации связываемся, и к нам на помощь подходит водная полиция», – говорит начальник спасательной аварийно-водолазной службы Александр Татай.

Сейчас в подразделении водной полиции – 10 патрульных. Штат планируют увеличивать. Ведь территория патрулирования – более 100 километров береговой линии от Мариуполя до поселка Бабах-Тарама Мангушского района. Работать водная полиция будет до ноября.