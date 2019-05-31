Суд по делу Савченко-Рубана отложили. Новости

Броварской районный суд Киевской области отложил рассмотрение дела народного депутата Надежды Савченко и руководителя общественной организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана на 19 июня. Об этом сообщил адвокат Савченко Владимир Рубан в комментарии «Укринформу».
«Одна из судей ушла в отпуск, поэтому заседание отложили на 11 ч. 30 мин 19 июня», – сказал он.
Адвокат добавил, что во время следующего судебного заседания, среди прочего, будут рассмотрены ходатайства прокуратуры об изменении Савченко и Рубану мер на содержание под стражей.
Как сообщалось, судебное заседание по уголовному делу Савченко и Рубана ранее было перенесено на 31 мая. Напомним, в полночь с 15 на 16 апреля Броварской горрайонный суд Киевской области освободил из-под стражи подозреваемых внефракционного нардепа Надежду Савченко и экс-главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана в связи с тем, что 15 апреля истекла ранее избранная мера пресечения. Суд не успел ее продлить в текущем заседании.
Как сообщалось ранее, СБУ предотвратила теракт в центре Киева, в организации которого обвиняют народного депутата Украины Надежду Савченко и главу «Офицерского корпуса» Владимира Рубана. Отмечалось, что при терактах планировалось использовать оружие, завезенное из «ДНР». Следствие установило маршруты перевозки оружия из «ДНР», а также то, что Савченко и Рубан планировали обстрелять кортеж президента Украины.
Надежду Савченко задержали 22 марта 2018 года в Верховной Раде, после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
Савченко было предъявлено подозрение по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: сговор с целью насильственного захвата власти; содействие террористической организации; незаконное обращение с оружием; теракт; покушение на жизнь государственных деятелей. Рубану инкриминируется подозрение в подготовке террористического акта и незаконное обращение с оружием.
Первоначально дело рассматривалось в суде Киева, но в январе 2019 года его передали в Славянск (Донецкая обл.), затем опять вернули в Киев.
В «ЛНР» заявили, что готовы рассмотреть вопрос предоставления «политического» убежища Надежде Савченко. А «ДНР» включила Владимира Рубана в списки на обмен пленными.
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