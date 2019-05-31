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Зеленский назначил новый состав СНБО. Новости

Зеленский назначил новый состав СНБО

31.05.19 16:52dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом говорится в указе № 340/2019, опубликованном сегодня, 31 мая.

В документе сообщается, что, в соответствии с Конституцией Украины, председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является президент Украины Зеленский.

Также в персональный состав СНБО введены следующие лица:

  • Баканов Иван Геннадьевич – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины;
  • Богдан Андрей Иосифович – глава Администрации президента Украины;
  • Данилюк Александр Александрович – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
  • Маркарова Оксана Сергеевна – Министр финансов Украины;
  • Пристайко Вадим Владимирович – заместитель главы Администрации президента Украины;
  • Рябошапка Руслан Георгиевич – заместитель главы Администрации президента Украины;
  • Хомчак – начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, из состава СНБО выведены Райнин, Турчинов, Муженко и Стець.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

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