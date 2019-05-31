Зеленский назначил новый состав СНБО. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом говорится в указе № 340/2019, опубликованном сегодня, 31 мая.
В документе сообщается, что, в соответствии с Конституцией Украины, председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является президент Украины Зеленский.
Также в персональный состав СНБО введены следующие лица:
- Баканов Иван Геннадьевич – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины;
- Богдан Андрей Иосифович – глава Администрации президента Украины;
- Данилюк Александр Александрович – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Маркарова Оксана Сергеевна – Министр финансов Украины;
- Пристайко Вадим Владимирович – заместитель главы Администрации президента Украины;
- Рябошапка Руслан Георгиевич – заместитель главы Администрации президента Украины;
- Хомчак – начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, из состава СНБО выведены Райнин, Турчинов, Муженко и Стець.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня его опубликования.
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