Зеленский назначил новый состав СНБО. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом говорится в указе № 340/2019, опубликованном сегодня, 31 мая.

В документе сообщается, что, в соответствии с Конституцией Украины, председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является президент Украины Зеленский.

Также в персональный состав СНБО введены следующие лица:

Баканов Иван Геннадьевич – первый заместитель председателя Службы безопасности Украины – начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины;

Богдан Андрей Иосифович – глава Администрации президента Украины;

Данилюк Александр Александрович – секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Маркарова Оксана Сергеевна – Министр финансов Украины;

Пристайко Вадим Владимирович – заместитель главы Администрации президента Украины;

Рябошапка Руслан Георгиевич – заместитель главы Администрации президента Украины;

Хомчак – начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, из состава СНБО выведены Райнин, Турчинов, Муженко и Стець.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его опубликования.