Апакан покинул пост главы СММ ОБСЕ в Украине с надеждой. Новости

ОБСЕ попрощалась с главой Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Украине, бывшим заместителем министра иностранных дел Турции послом Эртугрулом Апаканом, которого сменит на посту главы СММ также посол из Турции Яшар Халит Чевик. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак, говоря о значении роли посла Апакана в качестве первого главы СММ, отметил, что «пять лет назад он принял вызов всей своей жизни», и он сделал это, не зная, какие будут последствия, но смог многого достичь на этом пути. «Ваше руководство стало решающей составляющей быстрого развертывания и постоянного расширения крупнейшей полевой операции в истории ОБСЕ», – также отметил генеральный секретарь ОБСЕ Гремингер, который вручил покидающему свой пост главе СММ медаль ОБСЕ.

«Каждый день наши наблюдатели взаимодействуют с людьми, каждый день они разговаривают с гражданскими лицами на линии соприкосновения, пересекают контрольно-пропускные пункты, рискуют жизнью. Мы говорим с теми, кто продолжает работать для своих громад, чтобы поддерживать связь, несмотря на разногласия. Мы говорим с гражданским обществом, властями и органами безопасности. Эта церемония – признание работы сотен преданных мужчин и женщин, представителей международного сообщества и Украины, которые являются частью СММ. Я отдаю дань всем им», – сказал Апакан.

Накануне на неофициальном заседании Постоянного совета Апакан сказал представителям государств-участников, что, несмотря на то, что многое еще предстоит сделать, чтобы положить конец кризису, он чувствует надежду. «Я прибыл в Украину, когда улицы вокруг Майдана были еще свидетельством недавних событий. Я покидаю страну в надежде, что устойчивое прекращение огня скоро станет реальностью», – отметил Апакан.