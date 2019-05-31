На Луганщине организатору «референдума ЛНР» сообщили о подозрении. Новости

На Луганщине «председателю избирательной комиссии» псевдореферендума в поддержку «ЛНР» в Станично-Луганском районе сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, согласно результатам расследования, в мае 2014 года мужчина совместно с другими лицами организовал избирательный участок для проведения «референдума» по поддержке «акта о государственной самостоятельности "ЛНР"» на территории села Плотина Станично-Луганского района.

Будучи «председателя избирательной комиссии», подозреваемый занимался решением организационных вопросов: объявлял о начале и конце избирательного процесса на «участке», проводил инструктаж, предоставлял указания по подсчету голосов и формированию протокола о результатах «голосования». Кроме того, на него возлагалась ответственность за сохранение кабинок, ящиков для голосования и «бюллетеней».

«После проведения так называемого "волеизъявления" вместе с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, человек передал перечень лиц, принимавших участие в голосовании во время "референдума", протокол "избирательной комиссии" и бюллетени представителям так называемой "ЛНР" для дальнейшего объявление "результатов"», – говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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