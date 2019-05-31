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Мариуполь предоставил 30 проектов для участия в кредитной программе ЕИБ. Новости

Мариуполь предоставил 30 проектов для участия в кредитной программе ЕИБ

31.05.19 20:11dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Мариуполь (Донецкая обл.) подал 30 проектов для участия в «Чрезвычайной кредитной программе для восстановления Украины» Европейского инвестиционного банка. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. 

«В рамках расширения участия Мариуполя в проекте "Чрезвычайная кредитная программа для восстановления Украина" Европейского инвестиционного банка подготовлены и предоставлены на рассмотрение в Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предложения относительно участия в дополнительном отборе проектов. Они могут быть реализованы в рамках Пула 3. Финансирование происходит на безвозвратной основе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что представленные проекты направлены на ремонт и модернизацию социально значимых объектов города в сфере образования, социальной защиты, здравоохранения, культуры, спорта, транспорта, водоснабжения и водоотведения.

Сейчас Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины проводится конкурсный отбор поданных проектных предложений.

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