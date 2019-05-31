На Луганщине арестовали участника «народной милиции ЛНР». Новости

В Луганской области по ходатайству прокуратуры взят под стражу участник «народной милиции ЛНР», злоумышленнику сообщено о подозрении. Об этом сегодня, 31 мая, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.
Так, в ходе расследования было установлено, что в апреле 2015 года житель Беловодского района вступил в ряды «4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса "Народной милиции ЛНР"».
По информации прокуратуры, во время несения «службы» наемник дежурил на контрольно-пропускном пункте батальона НВФ в Брянке, занимался перевозками личного состава на стрельбы на полигон, а также ремонтировал и обслуживал военную технику.
«Таким образом, в составе силового блока террористической организации "ЛНР" боевик осуществлял вооруженное сопротивление силам Антитеррористической операции, нанесло ущерб государственной безопасности Украины. В течение трех месяцев своей службы в "Народной милиции ЛНР" мужчина получал денежное довольствие», – говорится в сообщении.
Отмечается, что участнику НВФ сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (умышленные действия, направленные на участие в деятельности террористической организации).
Сейчас, согласно решению Северодонецкого городского суда, злоумышленник находится под стражей. Досудебное расследование продолжается.
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