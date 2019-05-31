Куда приедут мобильные офисы «Ощадбанка» в Луганской и Донецкой областях (График). Новости

На Донбассе вблизи линии разграничения с 3 по 9 июня будут работать мобильные отделения «Ощадбанка». Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

По данным МинВОТ, в Луганской области мобильное подразделение «Ощадбанка» будет работать 3 июня – в Золотом (Попаснянский р-н), 4 июня – в поселке Трехизбенка (Новоайдарский р-н), 5 июня – в селе Светличное (Попаснянский р-н), 6 июня – в поселке Нижнее (Попаснянский р-н), 7 июня – в Катериновке (Попаснянский р-н).

Отделения банка будут работать с 9:00 до 15:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

Также, в Донецкой области мобильный офис «Ощадбанка» будет работать 3, 5 и 7 июня – в Бахмуте (ул. Мира), 4 и 6 июня – в Авдеевке (ул. Коммунальная).

Подразделения банка будут работать с 9:30 до 15:00.

Напомним, что мобильные подразделения «Ощадбанка» работают в Донецкой и Луганской областях с ноября 2015 года. Отделения обслуживают жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Специалисты банка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг, в частности, по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS-терминал, по приему наличности для осуществления платежей и др.