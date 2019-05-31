У команды Зеленского есть креативные идеи для возобновления Минского процесса . Новости

Для оживления Минского процесса существуют определенные «креативные» идеи, над которыми еще должны поработать эксперты для выхода на конкретные решения. Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Вадим Пристайко по итогам встречи президента Владимира Зеленского с главами МИД Франции и Германии, пишет «Главред».

«Мы договорились о том, что "Минск" будет использоваться, что его деятельность, которая была остановлена, сейчас должна начаться по-новому. Уже есть определенные креативные идеи, которые мы обсуждали. Мы сможем поделиться ими, когда наши эксперты поработают над ними и выйдут на какие-то конкретные решения», – сообщил он.

Пристайко пояснил, что для организации встречи лидеров государств Нормандского формата нужно, чтобы у них «на столе было что-то конкретное», о чем они будут договариваться. «Этому предшествует большая работа на всех уровнях. Мы собираемся в ближайшее время обновить работу Трехсторонней контактной группы, и эти решения будут через день-два», – добавил он.

Ранее сообщалось, что политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что Россия будет жестко настаивать на выполнении Украиной Минских соглашений по Донбассу после выборов в Верховную Раду.