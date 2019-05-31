Фонд Бориса Колесникова подарил фирменную экипировку юным футболистам Сергеевки (Фото). Новости

31 мая для жителей села Сергеевка Покровского района (Донецкая обл.) стало настоящим праздником. В этот день на территории местного учебно-воспитательного комплекса торжественно открыли футбольное поле с современным искусственным покрытием.

Для села, где проживают целые семейные династии футболистов, это событие стало очень значимым и долгожданным. «Не секрет, что футбол для Сергеевки – самый любимый вид спорта. В него играют как взрослые, так юные спортсмены. Поэтому мы благодарны всем, кто способствовал строительству и открытию этого мини-поля», – отметил глава Покровского районного совета Михаил Костюк.

Разделили радость с жителями Сергеевки и представители благотворительного Фонда Бориса Колесникова. В качестве подарка они передали руководству учебно-воспитательного комплекса комплекты фирменной спортивной формы и обуви для юных футболистов, а также спортивный инвентарь.

Отметим, благотворительный Фонд Бориса Колесникова десять лет реализует программы, направленные на поддержку спорта, популяризацию здорового образа жизни в Украине; проводит образовательные конкурсы для талантливой молодежи.

28 мая Президент благотворительного Фонда Борис Колесников вместе с Президентом Национального олимпийского комитета Украины Сергеем Бубкой в ходе рабочего визита в Константиновку побывал в местной детско-юношеской спортивной школе. Борис Колесников подчеркнул – уже в августе в ДЮСШ начнется масштабная реконструкция легкоатлетического манежа, который будет преобразован в современный спортивный центр для тренировок будущих олимпийских чемпионов.