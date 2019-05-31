Детям без прививок запретили посещать детсады, – решение Верховного суда. Новости

В Украине Верховный суд подтвердил, что вакцинация является обязательной, а невакцинированным детям нельзя посещать детские сады. Об этом со ссылкой на решение высшего органа судебной власти Украины сообщило министерство здравоохранения, пишет «DW».

В постановлении Верховного суда указывается, что государство должно обеспечить соблюдение оптимального баланса между реализацией права ребенка на дошкольное образование и интересами других детей. Когда индивидуальный интерес противопоставляется общему интересу общества, общее право на безопасность и охрану здоровья имеет преимущество, говорится в сообщении. Учитывая решение высшей судебной инстанции объясняется, что родители могут выбирать форму обучения ребенка, но государство устанавливает определенные правила реализации такого права, чтобы учитывались не только права ребенка на дошкольное образование, но и обеспечивалась безопасность и здоровье всех детей.

Данное решение Верховного суда является окончательным по делу, которое рассматривается украинскими судами с 2016 года, и не подлежит обжалованию. Тогда в суд в Хмельницкой области обратилась мать, у которой невакцинированного ребенка отказались принимать в садик. Женщина видела в этом нарушение права своего сына на образование, а прививки не делала «из-за недоверия к вакцинам».

В Минздраве отмечают, что вакцинация является вопросом национальной безопасности. Только прививка может защитить от смертельно опасных болезней. Так называемый коллективный иммунитет, когда от определенной болезни вакцинированы менее 95 процентов населения, создает своеобразный щит: защищает от болезни людей, которые не могут прививаться по медицинским причинам, что останавливает распространение вирусов и останавливает вспышки. «Вследствие отсутствия коллективного иммунитета, недоверия к вакцинации сейчас имеем масштабную вспышку кори: с начала вспышки, с лета 2017 года, корью заболели более 100 тысяч человек, 38 из которых умерли», – сообщили в Минздраве.

В ведомстве также пояснили, что в Украине есть все вакцины, необходимые для обязательной вакцинации согласно календарю прививок. Все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США: по состоянию на 23 мая в Украине было 862 580 доз.