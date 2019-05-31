СНБО соберется, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. Новости

Первое заседание обновленного Совета национальной безопасности и обороны будет посвящено ситуации на востоке Украины. Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк, передает «Укринформ».

«Первое заседание, полноценное заседание будет посвящено проблемам на востоке, с войной на востоке нашей страны. А через одно – будет посвящено проблемам энергетики», – сказал Данилюк.

По его словам, в пятницу состоялось совещание с членами СНБО и это «был новый формат – совещание». На совещании шла речь о готовности Украины к внедрению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.

Напомним, Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины и назначил себя председателем Совета.