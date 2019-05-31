Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

250 метров от противника: Как ВСУ воюют на светлодарской дуге. Новости

250 метров от противника: Как ВСУ воюют на светлодарской дуге

31.05.19 23:17dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-центр штаба ООС

Командующий Операцией объединенных сил Александр Сырский проверил боевые позиции на Светлодарской дуге. Он лично оценил систему огня, боевые возможности подразделения на случай агрессивных действий противника, угрозы со стороны врага и его потенциальные действия, успехи воинов и их потребности. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Отмечается, что командующий дал высокую оценку организации постов наблюдения, системы обороны, обустройства как позиций, так и бытовых условий. Он отметил, что, несмотря на критически малое расстояние до укреплений противника, в 250 метров, и постоянное напряжение – все организовано просто образцово.

«Я был удивлен. Тщательно оснащены траншеи, отработана вся необходимая боевая документация, каждый знает свои обязанности, роль и место в случае любой ситуации. Воины мастерски владеют оружием. При этом они еще и собранные, подтянутые, аккуратные, поддерживают себя и товарищей в хорошем настроении. При таких условиях люди делают гораздо больше, чем от них можно ожидать. Скажу лишь одно: "Спасибо". Будут награды. Военные их заслужили», – отметил Сырский.

Комментарии