Потери экономики от войны на Донбассе подсчитали в Германии. Новости

Вследствие войны на Донбассе валовой региональный продукт (ВРП) в расчете на душу населения Донецкой области сократился в 2013-2016 годах в среднем на 43% по отношению к базовому году, а Луганской области – на 52%. Об этом со ссылкой на данные Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin), сообщает «РБК-Украина».

Для Донецкого региона ВРП на душу населения упал на 4 630 долларов. Для Луганского – на 3 326 долларов. До 2014 года на долю Донбасса приходилось около 25% украинского экспорта и более 15% инвестиций в основной капитал.

Авторы исследования DIW Berlin построили модель, по которой сравнили гипотетический ВВП Украины вместе с Донбассом в контрфактическом сценарии (если бы войны не было) и фактический ВВП Украины без Донбасса в реальности.

Контрфактическая динамика ВВП Украины с учетом Донбасса оценивалась, исходя из динамики ВВП контрольной группы стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы (за исключением РФ).

Сопоставление контрфактического и наблюдаемого ВВП показало, что Украина лишилась в среднем 15,1% ВВП на душу населения в военный период (2014–2017 годы), или 9,2% ВВП в 2014 году, 19,6% ВВП в 2015 году, 19,8% ВВП в 2016 году и 21,7% ВВП в 2017 году.