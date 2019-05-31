Проверят и расспросят соседей: Когда украинцы будут обязаны подать заявку о своей регистрации. Новости

В середине лета 2019 года в Украине стартует массовая проверка мест регистрации населения, пишет « Сегодня.ua » .

По новому закону, украинцы старше 14 лет должны будут подать заявку о своей регистрации, при этом уполномоченные органы смогут даже проверить жилье на предмет признаков проживания там человека и расспросить соседей. За вранье в заявке могут оштрафовать от 340 до 850 грн.

Издание напомнило, что на сегодня в Украине более 3 млн взрослых людей живут не по месту регистрации. Обычно такие граждане переезжают в другие города, арендуют квартиры и не регистрируются по новому месту жительства. С одной стороны, институт прописки постепенно отходит в прошлое, но с другой - существуют десятки административных услуг, которые нельзя получить просто по месту жительства. Это существенно усложняет жизнь и способствует коррупции.