Луганскую «Зарю» может возглавить лучший тренер украинской Премьер-лиги. Новости

Новым наставником «Зари » может быть назначен Роман Санжар. Воспитанник «Шахтера » , возглавляя донецкий «Олимпик » , был признан лучшим тренером УПЛ-2017 по версии Всеукраинского объединения футбольных тренеров, пишет « Сегодня.ua » .

Под его руководством дончане заняли четвертое место в чемпионате страны, пробившись в Лигу Европы, где они впоследствии уступили ПАОКу. С октября 40-летний специалист – без работы. Ранее слухи связывали его с « Ворсклой » .

Ранее сообщалось, что футбольный клуб «Заря» объявил об отставке главного тренера команды Юрия Вернидуба. Решение о взаимном расторжении контракта было принято после разговора экс-наставника с президентом клуба Евгением Геллером.