Данилюк озвучил условия для реструктуризации шахт . Новости

Секретарь СНБО Александр Данилюк назвал условия для реструктуризации шахт после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает корреспондент «РБК-Украина».

Данилюк отметил, что реструктуризация шахт – это системное решение из-за убыточности шахт. По его словам, «реструктуризация должна начинаться с понимания того, что делать с людьми, которые работают на шахте».

«СНБО президент Зеленский созвал после посещения Львовской области. Там есть проблемы: задолженность по зарплате, то, что к ней приводит. На многие из этих проблем решение давно есть, но оно не вводится. Понятно, что в ближайшее время надо решать эти вопросы. Мы услышали позицию Минфина и правительства: они видят как распределить средства, чтобы собственно перекрыть нехватку средств. Мы приняли это во внимание», – рассказал Данилюк.

Ранее сообщалось, что Данилюк сообщил о том, что сегодня, 31 мая, состоялось совещание с членами СНБО, на котором шла речь о готовности Украины к внедрению новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.