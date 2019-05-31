Коляски, сладости: В Краматорске дом ребенка получил подарки от пограничников (Видео). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) накануне Международного дня защиты детей, в дом ребенка «Антошка» привезли подарки пограничники.

Работники Госпогранслужбы привезли подгузники, коляски, средства для стирки и уборки, и сладости. «Мы всегда обращаемся к руководству, и они нам говорят, что именно сейчас самое нужное. Ну и детки нас благодарят своей теплотой», – рассказывает пресс-офицер Краматорского пограничного отряда Игорь Заруднев.

Сейчас в доме ребенка 127 детей в возрасте до 4-х лет. Есть младенцы, которым всего по 2 месяца. Поэтому, и подгузникам, и колготкам здесь всегда рады. «Мы в день используем 200 памперсов, а в месяц это где-то 6 тыс. памперсов. Деньги на это нам не выделяются. Поэтому вот такие расходные материалы нам постоянно нужны», – пояснил главный врач Краматорского дома ребенка Анатолий Романов.

В свою очередь, пограничники пообещали, что будут приходить в гости как можно чаще.

«Эти мероприятия будут у нас традиционными, и мы не будем приурочивать их только ко Дню защиты детей. Мы продолжаем сотрудничество с вами, и готовы каждый месяц делать для наших детишек какие-то хорошие поступки», – добавил заместитель начальника Краматорского пограничного отряда Петр Жовнич.

Источник: ТК «Донбасс»