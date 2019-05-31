МН 17: Нидерланды требуют объяснений от Малайзии относительно заявлений о России . Новости

Правительство Нидерландов требует разъяснений относительно последних заявлений премьер-министра Малайзии Махатхира Мохаммада, который поставил под сомнение вину России в катастрофе MH17. Об этом со ссылкой на NOS сообщает «Укринформ».
«Правительство Нидерландов обратилось к Малайзии с просьбой разъяснить последние заявления премьер-министра Махатхира Мохаммада. На этой неделе в малайзийских СМИ он поставил под сомнение ответственность России за катастрофу MH17», – говорится в сообщении.
Нанее сообщалось, что правительство Малайзии требует убедительных доказательств того, что Россия несет ответственность за катастрофу рейса MH17 Malaysia Airlines в 2014 году, который был сбит над Донбассом.
Напомним, что малайзийский Боинг-777 рейса MH17 был сбит 17 июля 2014 года в районе пгт Первомайское (ранее – Снежнянский городской совет Донецкой области, сейчас – территория, подконтрольная «ДНР») с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук» из 53-й бригады ПВО ВС РФ, которая базируется в российском городе Курск.
В авиакатастрофе погибли 298 человек, находившиеся на борту, в том числе 80 детей. Больше всего среди погибших было граждан Нидерландов, Малайзии и Австралии. Австралия и Нидерланды обратились к России с призывом принять на себя государственную ответственность за происшедшее и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.
Ранее сообщалось, что Нидерланды решительно настроены привлечь к ответственности виновников катастрофы Боинг-777 рейса MH17.
Также, в сентябре 2016 года, Совместная следственная группа (JIT) объявила, что на основании неопровержимых доказательств установлено: самолет был сбит ракетой зенитно-ракетного комплекса «Бук» 9M38, запущенной с контролируемой незаконными вооруженными формированиями территории на востоке Украины. Кроме того, 24 мая Международная совместная следственная группа сообщила, что «Бук», из которого сбит самолет, принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, которая дислоцируется в Курске.
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