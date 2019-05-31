Смартфоны, сумки, косметика: Через КПВВ Донбасса не пропустили товары на 400 тыс. грн. Новости

В Донецкой и Луганской областях на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) за прошедшие сутки, 30 мая, пограничники пресекли 3 попытки незаконно перевезти через линию разграничения на неподконтрольную территорию (НКТ) Украины товары на сумму почти 400 тыс. грн. Об этом сегодня, 31 мая, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничные наряды Донецкого и Лисичанского отрядов совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Новотроицкое", "Гнутово" и "Станица Луганская" прекратили три попытки перемещения товаров с нарушением установленных правил», – говорится в сообщении.

Так, по информации Госпогранслужбы, на неподконтрольную территорию (НКТ) Украины пытались провезти женские сумки, смартфоны, косметические средства и инсектициды на общую сумму почти 400 тыс. грн.

Товары были изъяты представителями фискальной службы для оформления материалов дел об административном правонарушении.

Кроме того, на КПВВ «Марьинка» и «Майорское» пограничники зафиксировали 2 случая, когда граждане пытались «договориться» за взятку о беспрепятственном пересечении линии разграничения.

«На такое предложение лица получила от пограничников категорический отказ, уголовные правонарушения по ст. 369 УКУ "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу" задокументированы, граждане переданы представителям Национальной полиции для проведения дальнейших следственных действий», – уточнили в Госпогранслужбе.