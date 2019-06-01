Сводка из зоны ООС за 31 мая: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них пять раз с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм. Противник также обстреливал позиции сил ООС из гранатометов различных систем, противотанковых ружей, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник восемь раз обстрелял позиции Объединенных сил:

дважды вблизи населенных пунктов Водяное и Марьинка из минометов калибра 82 мм;

дважды у города Красногоровка, из района населенного пункта Трудовские из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи города Авдеевка из автоматических станковых гранатометов, противотанковых ружей и стрелкового оружия;

дважды у населенного пункта Старогнатовка из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» позиции ВСУ были обстреляны два раза:

вблизи населенного пункта Травневое из артиллерийских систем калибра 122 мм;

у населенного пункта Новолуганское из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

Также в сообщении отмечается, что «на каждый обстрел противник получил адекватный ответ».

В «ДНР» заявили об обстрелах своих позиций в районе Новоласпы, Сосновского, Спартака, Горловки (пос. ш-ты 6/7, пос. ш-ты им. Гагарина ), Донецка (пос. ш-ты «Трудовской»), Докучаевска, Васильевки, Ясиноватой. Утверждается, что использовались минометы калибром 82 мм, АГС-17, СПГ-9, РПГ-7, стрелковое оружие

Кроме того сообщается, что в результате обстрела пос. Гольмовский повреждение остекления получили две квартиры в многоэтажном жилом доме:

ул. Больничная, 27, кв. 32 (остекление);

ул. Больничная, 27, кв. 49 (остекление).

Жертв среди мирного населения не зафиксировано.

В «ЛНР» заявили о двух нарушениях режима тишины. Обстрелам подвергся район поселка городского типа Сетняновка (Фрунзе). Огонь велся из 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов АГС.