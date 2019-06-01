Ситуация в пунктах пропуска утром 1 июня: Проезда ожидали 170 авто. Новости

Сегодня утром, 1 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 31 мая, через КПВВ последовало 35,6 тысячи человек и 4,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 8470 человек и 1175 транспортных средств;

«Марьинка» – 7930 человек и 1515 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 6800 человек и 1330 транспортных средств;

«Гнутово» – 3110 человек и 795 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 9295 человек.

Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/30;

«Марьинка» – 0/50;

«Новотроицкое» – 10/30;

«Гнутово» – 10/20.

В ГПСУ напомнили, что сегодня все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения в районе операции Объединенных сил переходят на летний график работы. Контрольно-проверочные мероприятия будут осуществляться ежедневно с 06.00 до 20.00.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка / КПП «Александровка, Каргил» («ДНР»):

Олег: «8:52. Каргил основной 59 машин,в сторону Украины»;

Дмитрий: «9:05. Каргил, на въезд основная 40, льгота 6. В 7:00 были 17-тые в льготе, сейчас проехали»;

Дмитрий: «9:25. Марьинка – выезд 20».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Den: «6:31. Еленовка полчаса назад 90 Осн + 30 льгота. Каргил ~70 основ. + 10 льгота»;

Сергей: «7:12. На Еленовке куча фур, движения ноль, очередь возле 3 туалета. 83 машины»;

Vitalios: «8:13. Приехал на Еленовку в 5:00, сейчас на украинском БП, очередь за знаком 50 . Почти наверху, движения нет».

КПВВ «Станица Луганская»:

Денис: «8:51. На 8 часов в обе стороны на полчаса очереди. Жара».

О ситуации на КПВВ «Майорское» и «Гнутово» на данный момент не сообщается.