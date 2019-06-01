На Донбассе беспилотники ОБСЕ обстреливали и глушили. Новости

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Специальной мониториноговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергаются нападениям при проведении мониторинговых полетов на Донбассе. Об этом сообщается в отчете Миссии.

Так, осуществляя полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) СММ малого радиуса действия в районе Первомайска (неподконтрольный правительству, 58 км к западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 20 очередей из стрелкового оружия примерно в 800 м к востоко-северо-востоку. По их оценке, огонь вели в направлении БПЛА, пролетавшего на расстоянии примерно 200 м к северо-востоку от позиции патруля. Команда Миссии благополучно приземлила БПЛА и покинула этот район.

30 мая в четырех случаях во время выполнения полетов над районами вблизи Лебединского (подконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Мариуполя) БПЛА СММ малого радиуса действия теряли сигнал GPS (по оценке, предположительно в результате глушения).

Также отмечается, что глушение сигнала могло осуществляться из любого места в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.

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