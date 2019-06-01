Командующий ООС рассказал представителям ООН о главных приоритетах (Фото). Новости

Состоялась встреча командующего объединенных сил Александра Сырского с координатором системы ООН в Украине Асенефой Лубрани и председателем управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине Элис Армани Секу. Об этом сегодня, 1 июня, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Во время встречи представителей ООН заверили, что главным приоритетом Объединенных сил является создание среды безопасности для гражданского населения и условий для устойчивого развития региона», – говорится в сообщении.

Сырский отметил, что люди являются главной ценностью, и по обе стороны проживают граждане Украины, которые нуждаются в защите. Поэтому их безопасность и соблюдение норм гуманитарного права является важным приоритетом.

Асенефа Лубрани высоко оценила усилия украинских военных по защите гражданского населения и поблагодарила командующего объединенных сил за создание условий мира, безопасности и защиты прав человека на территории Донецкой и Луганской областей, контролируемых правительством Украины.