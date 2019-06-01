Военные перед отправкой в ​​зону ООС получат премии, – Полторак. Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, которые приступают к интенсивной фазе подготовки перед привлечением в зону проведения Операции объединенных сил, получат премии по три тысячи гривен. Об этом сегодня, 1 июня, на своей странице в Facebook сообщил министр обороны Украины Степан Полторак.

Он отметил, что принял такое решение, находясь в расположении 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВС Украины на Закарпатье.

«В частности, определяя задачи командованию воинской части, акцентировал внимание на бережном отношении командира к подчиненным, учитывая значительные нагрузки, длительное нахождение в полевых условиях и изнурительный учебный процесс во время боевого слаживания. С целью повышения мотивации личного состава подразделений ВС, которые выходят на завершающую активную фазу боевого слаживания в учебных центрах и полигонах перед выходом в район проведения Операции объединенных сил, я принял решение о премировании указанных военнослужащих премией в размере 3 тыс. грн.», – написал он.