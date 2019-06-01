Социальное предпринимательство: В Краматорске генерировали идеи. Новости

В Краматорске около 50 жителей Донетчины представили идеи по развитию социального бизнеса в «Гараже идей». Участие в мероприятии приняли предприниматели Краматорска, Доброполья, Константиновки, Бахмута, Славянска, а также представители общественных и благотворительных организаций, которые хотят научиться зарабатывать деньги, сообщает «Бизнес-Восток».

На практических упражнениях говорили о желании основать дело, помогать бездомным животным, изготавливать экосумки, перерабатывать мусор и предоставлять медицинские услуги людям.

Предпринимательница из Краматорска Яна Ладыка пришла с детьми, которые сейчас посещают летний лагерь в ее образовательном центре. Яна говорит, что эти дети уже через три года могут стать предпринимателями.

«Мне и самой интересно здесь, в своем образовательном центре я делаю скидки для детей-переселенцев, других льготных категорий, хочу послушать, как организуют свою работу социальные предприниматели, как это лучше сделать. Также со мной пришли дети, они через несколько лет могут стать тоже предпринимателями, это уже будет их опыт». – пояснила Яна.

По словам спикера мероприятия Сергея Корнилюка, в Европе более 20% бизнеса являются социальными предприятиями, Украина только начала двигаться в этом направлении, хотя законодательной базы на это у нас сейчас нет.

«После таких идей в различных городах Украины 15 человек основали свои социальные предприятия, они еще получали консультации, дорабатывали свои идеи, но появились идеи именно во время таких мероприятий. Людям часто мешает страх – озвучить свою идею, первые инвестиции, мы учимся с ними преодолевать эти страхи. Во всем мире лучшие идеи всегда рождались в гаражах или подвалах, поэтому мы выбрали такой формат», – сказал тренер мероприятия Сергей Корнилюк.

Об опыте начала социального предприятия рассказал Максим Потапчук. Более года тому назад он основал производство и продажу чая с собственной усадьбы. Во время мероприятия желающие могли попробовать напитки.

«Я и раньше помогал детям – часть денег отдавал на культурные инициативы, сейчас на это уходит часть прибыли моего бизнеса. Для меня социальное предпринимательство – это не просто о зарабатывании денег, это о том, какой вклад могу я сделать для улучшения жизни в обществе, я выбрал детей и их развитие», – сказал социальный предприниматель Максим Потапчук.

Также Сергей Корнилюк анонсировал открытие колцентра для социальных предпринимателей, где можно бесплатно получить консультацию по вопросам открытия и ведения собственного дела.

«В Украине это называют словом самозараднисть Максим Потапчук это когда ты можешь ради не только себя, но и своей общины, сообществу людей. Социальное предпринимательство позволяет не только заработать денег, но и немного изменить мир к лучшему», – сказал Корнилюк.

Читайте также: