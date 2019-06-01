Медведев пожаловался на Зеленского: Не хочет восстанавливать отношения с Россией. Новости

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о противоречивых заявлениях Киева и отсутствии шагов по налаживанию отношений с РФ со стороны нового президента Украины Владимира Зеленского, пишет «Сегодня».

«Если они захотят какие-то шаги сделать, они их сделают. Заявления, которые звучат сейчас из Киева, очень противоречивы. Но действий мы пока никаких не видим. Давайте запасемся терпением», – заявил Медведев.

По его словам, «в конечном счете, это все в руках нового президента (Украины), новой власти».

Медведев также отметил, что у него «нет никаких иллюзий по поводу риторики новой власти и определенных, уже сформировавшихся трендов».

«Пока мы ничего нового не видим. Но я не хочу забегать вперед», – резюмировал российский премьер.

Читайте также: