Очень щедро: В «ДНР» сократили комендантский час, жители возмущаются. Новости

В «ДНР» сократили комендантский час. С 1 июня по 30 сентября он будет действовать в период с 23:00 до 04:00. Такой «указ» подписал «глава ДНР» Денис Пушилин, сообщают местные интернет-ресурсы.

Кроме того приостановлено действие комендантского часа «с 23:00 21 июня до 05:00 22 июня 2019 года в связи с проведением выпускных вечеров».

Эта новация вызвала возмущение местных жителей. Они возмущены тем, что действие комендантского часа сократили утром, когда все находятся по домам.

Николай: «Ну прям мужик! Прям спасибо! Именно очень нужное решение! Теперь работать можно не с 5 утра, а с 4-х за ту же зарплату...»;

Ярослав: «Дебила кусок»;

Марина: «Да уж... Лето, ночью теплышко – хоть во дворе посидеть, поболтать. Ну, сделал бы с 24»;

Елена: «Ну спасибо большое, вот прям вообще красавчик, кумарит уже»;

Михаил: «В 4 и так не трогали... Охренеть сократили»;

Вадим: «Ух! Заживем теперь»;

Андрей: «Народ требовал уменьшить комендантский час! И его уменьшили. С утра царю же нужно, что бы пораньше народ пахал Вот теперь у них есть возможность пораньше начинать горбатиться»;

Марина: «Очень щедро».

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