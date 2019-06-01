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Очень щедро: В «ДНР» сократили комендантский час, жители возмущаются. Новости

Очень щедро: В «ДНР» сократили комендантский час, жители возмущаются

ДН

01.06.19 15:49dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В «ДНР» сократили комендантский час. С 1 июня по 30 сентября он будет действовать в период с 23:00 до 04:00. Такой «указ» подписал «глава ДНР» Денис Пушилин, сообщают местные интернет-ресурсы.

Кроме того приостановлено действие комендантского часа «с 23:00 21 июня до 05:00 22 июня 2019 года в связи с проведением выпускных вечеров».

Эта новация вызвала возмущение местных жителей. Они возмущены тем, что действие комендантского часа сократили утром, когда все находятся по домам.

  • Николай: «Ну прям мужик! Прям спасибо! Именно очень нужное решение! Теперь работать можно не с 5 утра, а с 4-х за ту же зарплату...»;
  • Ярослав: «Дебила кусок»;
  • Марина: «Да уж... Лето, ночью теплышко – хоть во дворе посидеть, поболтать. Ну, сделал бы с 24»;
  • Елена: «Ну спасибо большое, вот прям вообще красавчик, кумарит уже»;
  • Михаил: «В 4 и так не трогали... Охренеть сократили»;
  • Вадим: «Ух! Заживем теперь»;
  • Андрей: «Народ требовал уменьшить комендантский час! И его уменьшили. С утра царю же нужно, что бы пораньше народ пахал Вот теперь у них есть возможность пораньше начинать горбатиться»;
  • Марина: «Очень щедро».

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